, ma anche voglia di riprovarci. Magari contando sul sostegno di Elliott, che per Donnarumma aveva in qualche modo previsto un ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione. Mentre per l’ivoriano, almeno per adesso, la proprietà rossonera non sembra aver voglia di allentare le morse dei vincoli imposti a Maldini. E proprio il direttore dell’area tecnica del Milan ha spiegato la situazione a margine della sfida tra Milan e Sampdoria.“Il rinnovo di Kessié? C’è una linea comune, dobbiamo fare ciò che è sostenibile. In passato questo non è stato fatto e abbiamo pagato. Sia i rinnovi che le acquisizioni seguiranno questo spirito. Non ho preconcetti, sono aperto a tante soluzioni”.Perché qualche club si è già fatto avanti con Atangana e il Milan lo sa bene, per questo motivo, di fronte al rischio di perdere il centrocampista a zero, Maldini ha fatto sapere di voler provare a venderlo già in questa sessione di mercato, se il discorso rinnovo non dovesse chiudersi nei prossimi sette giorni.Maldini è aperto a tutto, Kessié e il suo agente, anche.Ma Kessié dà precedenza al Milan e per questo la storia non può dirsi chiusa.