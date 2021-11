Franck Kessie è stato intervistato da Milan TV nel post partita di Atletico-Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo tutti contenti di questa vittoria. L’anno scorso abbiamo sognato di giocare la Champions, dobbiamo far vedere a tutti che siamo il Milan e possiamo giocarcela con ogni squadra. Oggi siamo contenti di questo che abbiamo fatto, la Champions non è ancora finita. Ora torniamo a Milanello per lavorare ancora di più e fare ancora meglio di stasera”



LIVERPOOL - “Chiediamo ancora una volta ai nostri tifosi di venire allo stadio per essere il dodicesimo uomo in campo”.



STANCHEZZA - “Normale, dopo 90 minuti a questo livello e ritmo sono stanco. Ma domani torno (ride, ndr)”