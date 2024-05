Milan, Kjaer emoziona nell’addio e cambia la strategia di Moncada sul mercato: ecco il nuovo piano

La notizia era nell’aria da tempo e oggi il diretto interessato l’ha ufficializzata con una emozionante intervista concessa a MilanTv:E c’è un passaggio che descrive bene quanto intensa è stata questa unione: “In futuro, quando finirò di giocare a calcio, penso chePer il club rossonero ora si apre una nuova era dove sarà difficile rimpiazzare un difensore forte e un leader carismatico all’interno dello spogliatoio. Ecco perché la nuova strategia da adottare sul mercato non ammette errori.

Il primo obiettivo per il Diavolo sarà quello di prendere, strutturato fisicamente e forte nel gioco aereo.del Torino è il main target ma costa tanto,del Wolfsburg la soluzione più intrigante per prospettive e prezzo alla portata considerando che ha un solo anno di contratto con il club tedesco.Nelle valutazioni che la dirigenza rossonera sta portando avanti in questi giorni è emersa la possibilità di andare sul mercato. Il Milan pensa a unche possa ripercorrere il percorso fatto da Kjaer. Difficile certo, ma non impossibile: Moncada e Ibrahimovic sono al lavoro…