Se Simon Kjaer potesse tornare indietro nel tempo, lo farebbe solo per vestire per più tempo la maglia del Milan. Parole sue, rilasciate al portale danese BT: "Cambierei la mia carriera solo se potessi giocare per 15 anni al Milan. Però è vero che la mia storia non sarebbe potuta essere scritta meglio: sono arrivato in rossonero dopo aver fatto esperienza in altre squadre, ma la carriera la potrei chiudere qui a Milano".



IL CONTRATTO - "Il rinnovo mi dà un nuovo status in squadra e sono felice di questo. La vedo come una pacca sulla spalla, anche perché la società non prolunga per più di un anno agli over 30, e io ho firmato per due. Questo è il più grande segnale che potesse darmi la società.



IL RETROSCENA - "Per molti anni ho cercato di vedere se fosse possibile venire al Milan, ma il destino ha deciso che dovevo venire in questo modo. Il Milan è il club dei miei sogni per diversi motivi: la mia famiglia qui è felice, nessuna squadra al mondo avrebbe potuto farmi cambiare idea quando ho accettato i rossoneri".