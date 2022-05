Il peggio è alle spalle, per il Milan continuano le buone notizie.dopo la rottura del legamento crociato e collaterale (rimediata il 1 dicembre 2021 a Marassi contro il Genoa). Il centrale si sta allenando in gruppo con la sua nazionale, nonostante non sia stato convocato dalla Danimarca, per riassaporare il campo.Detto, fatto. Dopo lo scudetto.