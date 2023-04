Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan partirà oggi pomeriggio per Bologna senza Simon Kjaer, al quale Stefano Pioli concederà un turno di riposo.



MOTIVI PRECAUZIONALI - Nessun problema per il danese, si tratta di una scelta effettuata per motivi precauzionali, tenendo conto anche del fatto che a disposizione ci sono altri quattro difensori centrali di ruolo (Kalulu, Thiaw, Tomori e Gabbia) e che, probabilmente, martedì al Maradona in Champions contro il Napoli il classe 1989 dovrà marcare il rientrante Victor Osimhen.