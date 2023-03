Simonnon molla, anzi rilancia. Dopo lo sfogo di tre giorni fa per lo scarso utilizzo al Milan nelle ultime settimane "Sono stanco di non giocare, sono al top e sono stufo di non giocare", il difensore danese è tornato sul tema"La decisione spetta all'allenatore, io lavoro sodo ogni giorno - la dichiarazione in conferenza stampa direttamente dal ritiro della nazionale -.. Kjaer, che in questa stagione ha totalizzato 15 presenze con la maglia rossonera,quando Pioli sembra intenzionato a puntare nuovamente sulla difesa a quattro dopo la parentesi a tre.