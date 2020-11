Simon Kjaer, difensore del Milan, parla a Sky Sport dopo il ko per 3-0 contro il Lille: "Cosa si fa ora? Valutare la partita, imparare da quello che sbagliamo. Non va bene perdere ma si va avanti. Tatticamente siamo messi bene, però ogni tanto arrivi in ritardo sui duelli e lo rifletti per tutto il campo. Quando li perdi corri e soffri. Noi senatori utili ora? Ora valutiamo e da domani faremo le stesse cose che abbiamo fatto sempre. Stasera abbiamo perso, ma non siamo scarsi. Ogni tanto fa bene, dà una sveglia alla squadra".