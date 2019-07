Dejan Lovren è un obiettivo forte del Milan. Un'idea portata avanti da settimane ma con tante complicazioni, in primis il prezzo da 25 milioni di euro fissato dal Liverpool campione d'Europa per il proprio esperto centrale. L'affare rimane in piedi per Maldini e Massara che continuano a lavorarci a fari spenti, ma stanno sondando diverse alternative perché gli ostacoli sono seri e soprattutto l'operazione tende a non sbloccarsi da giorni.





KLOPP DI TRAVERSO - La dirigenza del Liverpool infatti continua a non voler fare sconti su formula e cartellino per Lovren, ritenuto un difensore di totale affidabilità e non una riserva qualsiasi. Jurgen Klopp è l'altro fattore negativo, perché il manager ha un rapporto importante con Dejan: lo valuta come un leader nello spogliatoio, un centrale utile in una stagione lunghissima su più fronti e che non vuole liberare a prezzi bassi perché il mercato offre poche soluzioni economiche alla voce centrali difensivi. Insomma, il Milan riceve ancora segnali di chiusura dal Liverpool per Lovren. Ci spera ma è freddo, sa che servirà un'offerta seria e importante per prenderlo. Con le alternative già in lista...