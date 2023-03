Rade Krunic sarà la mossa di Stefano Pioli per cercare di arginare la forza del Tottenham tra le mura amiche. Il jolly bosniaco parla così in conferenza stampa.



Se gli piace l'etichetta di nuovo Kessie: "Penso che io non c'entro tanto con lui, anche l'anno scorso ho fatto la mia stagione anche insieme a lui. Ci manca perché è forte, ci mancano tutti quelli andati via. Io mi considero me stesso, posso aiutare a modo mio. Per quanto riguarda i ruoli, posso farne diversi e sono pronto per ogni posizione".



Sulla sua presenza nelle quattro partite senza prendere gol importante per aiutare: "L'abbiamo preparata bene, ma decidono gli episodi. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma dobbiamo giocare la nostra partita, fare più possesso possibile e controllare la partita il più possibile. Ognuno di noi darà una mano".



Se si considera jolly e sul valore di essere Campioni d'Italia: "Mi considero il jolly di questa squadra. È una cosa in più poter giocare in più ruoli e al mister piace. Dobbiamo giocare da Campioni d'Italia, siamo forti e abbiamo meritato di essere qui. Dobbiamo giocare da Milan, come sappiamo. Sarà tosta".