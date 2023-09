Rade Krunic corre verso il recupero, con il Milan che - nonostante le buone risposte da Adli - ripone in lui grande fiducia. Il giocatore è ai box, ma dalla Nazionale arriva un buon segnale. Nell'elenco dei convocati per i prossimi impegni della Bosnia Erzegovina compare infatti anche lui. Dal tecnico Savo Milosevic arrivano rassicurazioni: "Abbiamo avuto notizie per cui potrebbe essere pronto per quelle date". Date che corrispondono alle sfide contro Liechtenstein e Portogallo in programma per il 13 e 16 ottobre. Per quelle date è possibile che Krunic torni arruolabile, per la gioia di Stefano Pioli. Prima della pausa il Milan avrà ancora le sfide con Lazio e Genoa in campionato e Borussia Dortmund in Champions League.