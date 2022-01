Rade Krunic, centrocampista del Milan, parla a Dazn prima della partita con la Juve: "Ogni partita per noi è importante ma queste sono particolari. C'è tanta emozione a giocarle, è il sogno di ogni bambino".



SULLA CRESCITA - "Sì. Io pretendo sempre il massimo da me stesso. In questo anno gioco un po' di più in diversi ruoli, dipende dalla situazione della squadra. A me fa bene giocare e spero di giocare di più".