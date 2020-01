Sirene inglesi per Nahitan Nandez. Domenica a San Siro contro l'Inter c'erano gli osservatori del West Ham per il centrocampista uruguaiano del Cagliari, che si cautela facendo un sondaggio col Milan per il bosniaco Rade Krunic (ex Empoli). A loro volta i rossoneri stanno trattando Florentino del Benfica.