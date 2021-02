Rade Krunic loda Stefano Pioli: È ilmiglior allenatore che abbia avuto in carriera. Di solito chi non gioca dà la colpa all'allenatore, ma non è il caso di Pioli. So che lui sta facendo del suo meglio e che non è colpa sua se resto fuori. Non c'è niente che non riesca a vedere e che non sappia. Non ho incontrato nessuno meglio di lui". Le parole del centrocampista del Milan a Mozzartsport.com.