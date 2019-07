Rade Krunic, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato a Milan Tv delle sue prime impressioni in rossonero: "Ho realizzato il mio sogno, sono il ragazzo più felice del mondo. Ho sempre sognato questa maglia e questi colori. Giampaolo? E' stato il mio primo allenatore, mi ha fatto crescere e ho giocato 20 partite nel primo anno, giovane e appena arrivato dall'estero. E' un allenatore importantissimo perché ha il suo stile di gioco, gli piace fare possesso di palla, come piace a noi centrocampisti. Può fare molto bene a Milano spero di fare belle cose con lui. Le caratteristiche? Ho un po' di tutto, soprattutto progressioni e accelerazioni palla al piede. Ho parlato con alcuni giocatori importanti, eroi e idoli come Maldini e Boban. Ero emozionato a stare a Casa Milan. Posso fare belle cose qui. San Siro? Sensazione devastante, avevo paura. Sarà bello entrarci con i colori che mi piacciono di più. Il mio idolo è Kakà. Ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi, spero di fare bene"