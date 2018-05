Nnamdi, esterno offensivo del, saluta i rossoneri dopo 11 anni con un post su Instagram: "È stato un incredibile viaggio di 11 anni per me. Viaggio di successo, prove e vincite. Voglio ringraziare l'Ac Milan per aver creduto in me quando sono stato firmato 11 anni fa. Considero un privilegio indossare e giocare nella maglia di questo grande club. Voglio ringraziarli per il loro sostegno così forte alla mia carriera. Mi hanno mostrato amore come una famiglia ma sfortunatamente arriva un momento in cui puoi andare avanti. Andando avanti apprezzo questo club e tutti i suoi successi storici. Grazie mille ai fan e agli amici che ho fatto qui. Mi mancherà questa famiglia e la auguro il meglio. In attesa di ciò che il futuro luminoso vale per me. Grazie e forza milan per sempre".