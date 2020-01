Milan, l'agente di Reina in sede per trattare l'addio. Aston Villa sempre più vicino pic.twitter.com/A2Ln9VKXGM — calciomercato.com (@cmdotcom) January 9, 2020

L'agente di, Manuel Garciaè arrivato in queste ora in sede per trattare con ie dire addio con 6 mesi di anticipo al. Sul giocatore c'è infatti il forte interesse dell'Il club inglese ha infatti trovato l'accordo con il giocatore che vuole chiudere la propria carriera trovandoche il Milan non può garantirgli.L'incontro in sede di oggi servirà quindi a trovare l'accordo con il club rossonero per risolvere con 6 mesi d'anticipo il contratto del portiere in scadenza a fine stagione. Importante per i dirigenti rossoneri è anche il risparmio economico sullo stipendio di Reina che percepisce 3,5 milioni di euro netti di ingaggio.​che il club rossonero dovrà riconoscere al giocatore,da inserire in rosa.