Ormai manca solo l'annuncio per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan. Accordo raggiunto da qualche giorno, attesa la firma e la comunicazione del club che può arrivare nelle prossime ore: l'agente del terzino francese, Manuel Quilon, è arrivato a Casa Milan, sede dei rossoneri, per gli ultimi dettagli.











L'ACCORDO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Milan e Theo Hernandez hanno raggiunto l'accordo sulla base di un quinquennale da 4 milioni di euro più bonus a stagione. Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli, il rinnovo è in arrivo.