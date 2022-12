More to come https://t.co/Q5aXTTw2s7 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) December 5, 2022

Da vetrina "pericolosa" a potenziale alleato. Sulla questione, ilin Qatar sta dando un aiuto al. Il talento rossonero è stato fin qui quasi spettatore della manifestazione con il suononostante un esordio col botto. A rincarare la dose, ha pensato il ctin conferenza stampa, alla vigilia degli ottavi contro la: “Avrà una grande carriera mae non è chiamato a bilanciare il gioco”. Questione di adattamento, circostanze diverse. Intanto, l'attaccante rossonero ha rassicurato i tifosi sui social: "Arriveranno tanti altri gol".“Ha fatto uno sforzo fantastico, ma ci sono giocatori che spiccano in alcune squadre e in altre no”, ha aggiunto. Per poi chiudere: “Questo non toglie nulla alle sue qualità e alla fiducia che ho in lui”. Tradotto,è un giocatore importante e lo sarà sempre più in nazionale. Ma serve tempo perché ci sono equilibri già consolidati.Domenica, a Sky Sport, erano arrivate anche le parole di: "Se ci sentiamo ora che è in? I giocatori hanno l'obbligo di chiamarmi a fine di ogni partita.. E poi la battuta: “Posso sfruttare la cosa per il rinnovo di contratto”. Un’idea che sfiora anche la dirigenza rossonera, che da mesi è al lavoro per risolvere la questione.Leao sta bene in rossonero, ma per mettere la firma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 "servono le condizioni giuste". Maldini dixit. Intanto c’è da risolvere il problema con loal quale l'ex Lille deveper la risoluzione unilaterale del contratto nel 2018,A seguire, ci sono le richieste dell’entourage del giocatore:La richiesta supera i 6 milioni di euro offerti, ma ilgioca la partita e conta di vincerla proprio con l’alleato Mendes. I contatti perdel Barcellona sono una conferma degli ottimi rapporti e della volontà di lavorare bene insieme. Maldini e Massara sono convinti che il noto agente possa convincere il portoghese a rinnovare a determinate cifre.