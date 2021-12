Per un Giroud che si avvia a riaggregarsi al gruppo per rimettersi a disposizione di Pioli per l'attesissima sfida di domenica sera contro il Napoli, in casa Milan cresce la preoccupazione circa le condizioni fisiche di Rafael Leao. L'attaccante portoghese non ha ancora superato i postumi della lesione muscolare accusata in occasione della partita con la Salernitana dello scorso 4 dicembre: il club rossonero aveva comunicato che il problema fisico era stato la conseguenza di una forte contusione alla coscia. Gli ultimi controlli a cui è stato sottoposto il calciatore hanno evidenziato che il problema non è stato ancora risolto e le speranze di riaverlo per gli ultimi due appuntamenti del 2021 sono pressoché ridotte al lumicino.



OPZIONI RIDOTTISSIME - Con Giroud reduce a sua volta da un infortunio muscolare e dunque lontano dalla forma migliore, Rebic e Pellegri certamente out fino a gennaio, le opzioni per il reparto offensivo del Milan si riducono in maniera molto significativa in vista della volata per la conquista del titolo di campione d'inverno. Anche per Leao le previsioni di rientro più verosimili conducono dunque all'anno nuovo, quando la formazione rossonera sarà attesa da una serie di appuntamenti altrettanto decisivi per la lotta per lo scudetto: il 6 gennaio a San Siro arriva la Roma, il 23 sarà il turno della Juventus e il 6 febbraio andrà in scena il derby di ritorno contro la lanciatissima Inter di Simone Inzaghi. Tempi duri per Pioli: per giocarsela fino in fondo serve recuperare più pedine possibili.