Nun te preoccupa’ guaglio’. Non vi preoccupate, ragazzi di Napoli: la superstizione è tradizione, ma stavolta l’Italia è più forte pure di Francoforte. Quindi:Agli storici punti cardinali del calcio italiano, mancano Torino e Roma. Però - non per caso -(finalista 2015 e 2017) e(semifinalista 2018)Concluse le metafore da boomer dei titoli, torna in mente un altro slogan anni 80: Italians do it better. Si usava in altri contesti, per sorridere. Adattato poi al calcio, sintetizzava gli anni d’oro in Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa Uefa (così si italianizzavano le etichette delle tre competizioni internazionali).. Ci sarà magari da spiegarein Europa ma, fateci caso, nessuno per ora si è azzardato. Perché in mezzo tra un’eliminazione mondiale e l’altra,. Così, furbescamente, gli influencer acchiappalike hanno continuato a puntare sul commento usato sicuro:; gioco noioso e speculativo; “gli altri corrono e noi no”; i campioni ormai preferiscono la Premier; basta con simulatori seriali e rigori inventati; che schifo stadi vecchi e campi spelacchiati; come si fa a competere con i russi, i cinesi, gli emiri, gli sceicchi, i fondi americani e ci mancavano solo i “petrodollari”, come si diceva una volta., il ragazzino scartato dal Real Madrid., il giocatore più deludente dell’anno, in rapporto alle aspettative. Poi, poi…, doppio appuntamento con il miracolo dell’ultimo minuto. E ce ne sono altri mille, di esempi o ragionamenti. Tutti opinabili, certo. Tutti validi, se ben argomentati. Ma alla fine non esiste un’unica verità e nessuno sa rispondere con precisione: perché siamo tornati grandi protagonisti nelle coppe europee?. (In verità pronunciava la fortuna in dialetto romagnolo: bus de cul’). A distanza di più di trent’anni, Luciano Spalletti ha cambiato tripletta in. (Aspirando appena l’ultima c, come sanno fare i toscani di Certaldo).