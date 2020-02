L'ex portiere Christian Abbiati è intervenuto a Milan TV prima della sfida tra i rossoneri e il Torino: "Sarà una partita tattica, il Torino ha cambiato da poco. Per il Milan sono tre punti fondamentali in chiave Europa League. Ibrahimovic? Anche in allenamento Zlatan va 100 all'ora, vuole vincere e trascina il gruppo. Il suo apporto alla squadra è stato positivo. Donnarumma? L'ho visto crescere, secondo me è tra i più forti al mondo: ha ancora ampi margini di miglioramento, il futuro è tutto suo. Sirigu? Sta facendo ottime stagioni, gli faccio i complimenti e spero che oggi non faccia il bravo (ride, ndr)".