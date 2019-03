Christian Abbiati, ex portiere del Milan, parla a Milan Tv del momento che stanno attraversando i rossoneri: "In passato partite come contro il Sassuolo avremmo potuto perderle. Io sono positivo perché conosco profondamente il lavoro del mister. È vero che contro Lazio e Sassuolo si è visto un livello diverso, più basso, ma dietro concediamo poco o nulla. Se non episodi fortuiti. Sono positivo perché conosco l'ambiente, so quanto lavoro c'è alle spalle e l'unico dubbio che mi viene è un leggero rilassamento guardando questo classifica. Ma conoscendo Rino non succederà".