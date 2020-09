Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, parla a MilanNews.it, partendo dall’arrivo di Sandro Tonali: “Ci sono tre cose che mi piacciono tanto. Uno: è un giocatore che capisco come può pensare perché gioca nella mia posizione. Due: è italiano. Tre: è giovane. Ha talento, sono stato molto contento del suo arrivo al Milan perché lui fa il passo per arrivare su un grande palcoscenico, potrà trovare delle criticità e dei cambiamenti, ma se mantiene la passione di cui parlavamo e la voglia di migliorare potrà fare molto bene. Il Milan per lui non dev'essere un punto di arrivo ma un punto di partenza per fare grandi cose con questa squadre”.



SU MILAN-BARCELLONA 4-0 - “Io avendo finito a Barcellona la mia carriera gli ho parlato tante volte, la foto del Mundo Deportivo del giorno della finale con Cruijff e la scritta "campioni" è stato un autogol. E' vero che a noi mancavano due grandissimi giocatori che erano Costacurta e Baresi, ma è anche vero che quella squadra ha giocato tre finali consecutive, questo non poteva cambiare dall'assenza di due giocatori forti. Avevamo la consapevolezza di essere un grande gruppo e non solo dei grandi giocatori”.