Fabio Borini, attaccante ex Milan, tra le altre, parla a Sky Sport, dicendo la sua su Manuel Locatelli, ex compagno proprio in rossonero: "Locatelli ha iniziato un ottimo Europeo, non pensava di essere così protagonista ma l'ho visto subito sicuro. Al Milan era alle prime armi ma si vedeva che aveva molta personalità. Non si abbatte dopo un errore, è testardo e vuole sempre fare meglio. Qualsiasi sarà la sua strada farà bene di sicuro. Chi tra lui o Verratti? Forse Locatelli, visto che Verratti è rientrato solo nell'ultima gara contro il Galles. Mancini farà la scelta giusta, senza dubbio".