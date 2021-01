Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, dice la sua sullo sfogo di Ibrahimovic dopo il ko contro il Torino. Queste le sue parole a Sky Sport: "La sua frase non l'ho trovata fastidiosa, la domanda gliel'ho fatta io. Fa parte del personaggio, ho giocato con giocatori che si esprimevano in quella maniera, lo fanno per motivare. Serve ad aiutare il gruppo, non demonizzarlo. E' stata una mossa da leader, non una critica".