Paolo Di Canio, ex attaccante del Milan, parla a Sky Calcio Club commentando il lavoro di Pioli nel club rossonero: “Il Milan ha fatto delle cose fantastiche con i prestiti, come nel caso di Tomori e Brahim Diaz. Il lavoro di questi due anni è stato straordinario, è qualcosa quasi di unico. Con le idee e anche senza spendere troppi soldi si può lavorare affinché una squadra sia bella, forte e possa lottare per grandi obiettivi. Il Milan ha bisogno di stare sempre al 110%, se qualcuno da anche il 10% in meno può faticare”.