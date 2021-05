Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, parla a PianetaMilan.it in vista della sfida dei rossoneri contro l'Atalanta, programma domenica sera: "Una partita un po' aperta a tutti gli scenari. E' chiaro che per come sono state le ultime giornate, forse l'Atalanta, giocando anche in casa, ha qualcosa in più. E' chiaro che è una partita da dentro o fuori, quindi credo che il Milan si giocherà le sue carte nel modo migliore possibile. La squadra di Pioli ha avuto la chance domenica scorsa di potersi garantire la Champions, ma questo non è avvenuto, quindi questa è l'ultima opportunità. Mi auguro venga fuori una bella partita. Dal punto di vista dell'affetto sono diviso al 50%. Mi auguro che alla fine trionfi il calcio".



DONNARUMMA E CALHA - "Non lo so. In questa situazione i giocatori sono fondamentali. Ognuno di noi è padrone del proprio destino, nel senso che le scelte devono riguardare soprattutto il singolo giocatore. E' chiaro che ci sono di mezzo interessi vari, ma poi la volontà del giocatore è determinante, al di là di qualsiasi discorso legato ai procuratori, agenti e via dicendo. E' una scelta che gli atleti devono fare in virtù anche delle possibilità del club".