Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, parla al Corriere di Milano, dicendo la sua sul possibile scambio Higuain-Morata: " La carta d’identità ha il suo peso. Gonzalo ha 31 anni, lo spagnolo cinque in meno. Ma sono giocatori con caratteristiche diverse, complementari quasi. Sarà la società a optare per la scelta migliore".