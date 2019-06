Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, parla a Sportnews.eu del futuro della panchina rossonera: "Giampaolo è un ottimo allenatore. Ha dimostrato di saper lavorare con i giovani, quindi il profilo adatto per la politica della società. Come sempre poi dovrà essere sostenuto da tutto l’ambiente perché lavorare in un club come il Milan non è facile per nessuno".