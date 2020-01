Umberto Gandini, ex dirigente del Milan, parla a Sportitalia del momento dei rossoneri: "Penso che la dirigenza sappia benissimo che i problemi non si risolvono con l’acquisto di Ibra. Nel primo tempo la squadra è stata comprimaria dell’evento dell'ingresso di Ibra in campo, mentre nella ripresa c’è stata più partecipazione ed è salito il livello. Ciò non toglie che non è stata una gara esaltante. L'operazione Ibra? Anch'io l’avrei fatta. Ha un costo economico, ma anche tecnico. Un giocatore con la sua personalità potrebbe essere dirompente anche dal punto di vista negativo su alcuni calciatori, ma a mio avviso serviva. E’ un’operazione che ha un senso ad un costo tutto sommato ragionevole perché non si è pagato il cartellino".