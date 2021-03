Umberto Gandini, attuale presidente della Lega Basket, ex dirigente del Milan, parla dei rossoneri a Lady Radio: "Cosa penso del Milan? Che un prodotto si definisce vincente quando vince (sorride, ndr). Per fortuna il campionato non è ancora finito e le posizioni sono da definire. Il Milan mi ha sorpreso: ci è voluto del tempo, ma Maldini e Massara, che considero molto bravo avendoci lavorato insieme a Roma, hanno messo insieme un giocattolo che sta funzionando molto bene, sostenendo Pioli anche nei momenti difficili e schierandosi contro la proprietà. Ora stanno pagando tanto gli infortuni, che comunque capitano più o meno a tutti. E sono mancati un po' alcuni giocatori chiave: il Milan si è un po' perso da quando manca Ibrahimovic, la cui leadership e forza aveva cementato il gruppo".