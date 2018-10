Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, parla a Milan Tv: “Le due punte del Milan stanno andando a mille in questo momento. Con i tre difensori del Genoa dovranno cercare di lavorare molto bene, giocando assieme e facendo velo e contro-velo. Sugli esterni dovranno essere decisivi, perché quando attaccherà con il 3-5-2 sulle fasce il Milan dovrà essere efficace con le catene e con giocatori pronti a giocarsi l'uno contro uno. I rossoneri dovranno riuscire a portare fuori dall'area uno dei centrali in modo da far giocare il 2 contro 2 a Cutrone e ad Higuain”.