Mario Ielpo, ex portiere del Milan, parla a Milan Tv di Piatek e dei rossoneri: "Gol di Piatek? Non scherziamo, un episodio che non esiste. Se l'arbitro lascia giocare, non c'è niente da giudicare al VAR. Sono due giocatori che si contendono la palla senza alcun fallo, uno va col piede e l'altro con il corpo senza però avere il coraggio di metterci la testa. Lì sì, avrebbe fischiato fallo. Costruire castelli con 'fallo clamoroso' e robe simili, non ha senso, anche perché nessuno in campo si lamenta. Nessuno".