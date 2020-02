L'ex Lazio Pioli verso un futuro ancora da definire. In casa Milan, come riporta la Gazzetta dello Sport, Elliott fa sapere che a fine stagione ci sarà un confronto con il tecnico per valutare. Ma le strade potrebbero dividersi: l'allenatore ex biancoceleste non è riuscito a ripetere quel miracolo di compattezza ottenuto a Formello. Il Milan è stato discontinuo.



MILAN PIOLI - La distanza dalla Champions, 10 punti, sembra quasi incolmabile, ma Pioli ha anche dei meriti: ha rivalutato giocatori, da Rebic a Theo Hernandez, è in semifinale di Coppa Italia. Una vittoria nella competizione nazionale potrebbe salvargli la stagione, o forse no: la società ha bisogno di andare in Champions, potrebbe pensare ad un big per conquistarla. E l'ex Lazio potrebbe restare al palo.