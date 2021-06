Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, parla a Notti Europee, programma in onda su Rai 1: "Ho sempre voglia di mettermi in gioco e di rischiare, per questo ho commesso degli errori, ma non mi pento di nulla. A Firenze ho lanciato Castrovilli e Vlahovic, al Milan ho preferito Locatelli ad un veterano come Montolivo. In rossonero posso dire di essermi divertito. Abbiamo conquistato l'Europa con una squadra che l'anno prima aveva fallito".