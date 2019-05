Massimo Oddo, ex terzino del Milan, parla a Tuttosport dell'addio di Ignazio Abate: "Era l'ultimo della nostra generazione. E' arrivato giovane nel nostro spogliatoio, ma ne era diventato parte integrante. E' un colpo al cuore perché ti rendi conto che il tempo passa inesorabile anche per noi. Dispiace per lui, non penso che smetterà, gli auguro di divertirsi".