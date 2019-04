Massimo Oddo, ex terzino del Milan, parla a Milan Tv dopo il ko rossonero contro la Juve: "Assolutamente un Milan all’altezza, ha fatto un’ottima partita, non ha meritato la sconfitta. È stato colpito da due episodio. Rimane la prestazione, so che è poco ma serve ripartire da qua per chiudere bene il campionato. Il Milan ha dimostrato di avere tutte le carte in regola questa sera per raggiungere la Champions. Queste partite danno tanto entusiasmo, non serve caricarle tanto ma questo spirito poi va riproposto in tutte le partite. Se il Milan ce la farà otterrà tanti risultati positivi da qua alla fine. Calhanoglu mi è piaciuto tanto, si è dato da fare, non ha paura di giocare"