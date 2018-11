Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, parla a Radio Rai Uno: "La Serie A la vedo bene. E' un campionato che sta tornando ai massimi livelli. Sono contento per il Milan perché è una squadra che mi ha dato tanto e sono contento che stia risalendo la classifica. Maldini nel ruolo di dirigente? E' la storia del Milan. E' giusto che sia tornato a occupare un posto così perfetto per lui. Conosce tutto e tutti e ha rispetto per ogni componente del club. E' la persona giusta per questo ruolo. Gattuso sta facendo molto bene. Oggi sta facendo le cose nel modo giusto. L'allenatore è importante, ma i giocatori lo sono di più. Secondo me questo Milan ha il carattere del proprio tecnico".