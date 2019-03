Aldo Serena, ex attaccante del Milan, parla a Tuttosport di Krzystof Piatek: "Pensavo facesse bene, ma non con questa continuità di rendimento. Anche perché il Milan a volte gioca bene e crea diverse occasioni, ma in altre gare è meno propositivo, ma lui è riuscito in ogni partita a ritagliarsi le opportunità giuste per fare gol. Lui non è un virtuoso o un centravanti alla Weah che può crearsi una rete da solo, è un finalizzatore, ma ha dimostrato di avere un’altissima percentuale di capitalizzazione. Piatek non ha le tecnica di Higuain, un attaccante abile e rapido nel comprendere le situazioni di gioco. Ma è più giovane e ha la possibilità di migliorare. Come Icardi è invece molto bravo nell’attaccare la profondità e dettare i tempi dell’azione offensiva. Credo che se rimarrà così asciutto, senza farsi prendere dai ghirigori, Piatek diventerà un centravanti formidabile a livello mondiale. È sintetico, nel senso che sa arrivare al dunque, al gol o a un’occasione importante, in pochi secondi e con mezzo pallone da giocare"