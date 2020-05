Rodney Strasser, centrocampista ex Milan, decisivo nella corsa scudetto con il gol della vittoria a Cagliari, parla di un suo possibile ritorno in Italia. Queste le parole dell’attuale giocatore del TPS, club finlandese, in una diretta Instagram coi colleghi de Il Giornale: “Berlusconi è un fenomeno, il numero uno, ogni volta che veniva a Milanello riusciva a caricarci. Una volta eravamo reduci da due pareggio di fila e c'era un clima poco sereno, ma in pochi minuti riuscì a tirarci su di morale. Ho visto che il suo Monza ha un grande progetto, è tornato in Serie B. Berlusconi e Galliani sono una garanzia di successo e se mi chiamassero valuterei con grande attenzione la loro proposta, mi piacerebbe”.