Adel Taarabt, trequartista visto in Italia con la maglia del Milan, parla a Four Four Two della sua carriera: "Non mi piace dire queste cose di me stesso, ma se parli con chiunque mi ha visto giocare quando ero più giovane, molti ti diranno che avrei potuto giocare nel Real Madrid o nel Barcellona un giorno. Anche Luka Modric me l'ha detto una volta. Non è successo. Non solo per gli altri, ma a causa mia".