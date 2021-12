Da quando veste la maglia del Milan Krunic può dire di aver fatto praticamente tutto. Pioli lo ha schierato da mediano, trequartista, esterno a destra e a sinistra. Ieri contro la Salernitana ha giocato una grande partita in un ruolo davvero insolito come quello del ‘falso nove’. Mai una parola fuori posto, con lui in campo il Milan ha una media punti elevatissima. E tra qualche settimana è previsto un contratto tra la società e il suo agente per iniziare a valutare anche la possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024.