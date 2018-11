Per il Milan l'eventuale acquisto di Zlatan Ibrahimovic potrebbe diventare una sorta di “rete di sicurezza”, nel caso in cui si decidesse di non riscattare il cartellino di Gonzalo Higuain dalla Juventus. Questo, secondo Il Corriere dello Sport, è uno molteplici scenari che vengono analizzati in casa rossonera. Qualora il Pipita venisse restituito ai bianconeri ci sarebbe comunque il problema di sostituirlo. Ecco che allora l'opzione Ibra diventerebbe valida non solo per la seconda parte di questa stagione, ma anche per la prossima.