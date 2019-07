Secondo quanto riportato da Tuttosport, in prima fila per l'attaccante del Lille, Rafael Leao, c'è ora il Milan. Dopo i sondaggi di Inter, Napoli e Roma è ora il club rossonero in vantaggio per l'acquisto dell'attaccante portoghese per un'operazione che dovrebbe chiudersi a circa 35 milioni di euro.