Il Milan subisce il secondo ko di fila contro la Lazio e viene agganciato da Napoli e Juventus in classifica. Adesso il margine dei rossoneri è azzerato, ma le quote vedono gli uomini di Pioli inseguire: l’accesso alla prossima Champions League dopo un digiuno di 8 anni, come riporta Agipronews, paga 2 volte la posta giocata, in netto rialzo rispetto all’1,50 riservato prima del match contro i biancocelesti. Il calo del Milan è dunque testimoniato anche dai bookmaker che credono a un piazzamento fuori dalle prime 4 a 1,72. L’Atalanta, invece, è sempre più sicura di un posto in Champions, con una quota in calo a 1,08, considerati anche i due punti di vantaggio sulle inseguitrici. Juventus e Napoli invece hanno gli stessi punti di Ibrahimovic e compagni, ma i bookie si schierano a favore delle prime due: i partenopei si trovano a 1,35 mentre la squadra di Pirlo chiude nella top-4 a 1,50. Più lontana la Lazio, ma con più chance rispetto a 24 ore fa: i biancocelesti pagano 3 volte la posta.