Il progetto di espansione delche il fondohanno in mentedai suoi soldi e quindi anche e soprattutto dal passaggio agli ottavi, in un girone rivelatosi complicato, ma che, sulla carta, sembrava molto più abbordabile per il valore di questa rosa. Oggi le combinazioni per qualificarsi sono tante, ma soltanto in un caso la squadra di Stefano Pioli sarà padrona del proprio destino. Un destino da circa 60 milioni.Sì, perché la qualificazione agli ottavi porterebbe l'incasso da introiti Uefa di questa stagione proprio a quota 60 milioni e con la possibilità di aumentare ulteriormente. La Gazzetta dello Sport sottolinea che, ma a questa cifra andrà sommato il maggior(che varierà a salire anche nel caso in cui la Juventus e/o l'Inter non dovessero farcela) e, soprattutto,che quest'anno, per il big match Milan-Chelsea era stato di poco meno di 7 milioni. In sostanza, considerando anche le possibili vittorie (che generano profitti) il budget finale potrebbe arrivare per l'intera stagione a più di 60 milioni.Solosia contro la Dinamo Zagabria domani sera in trasferta, sia contro il Salisburgo fra 7 giorni, i rossoneri avranno l'aritmetica certezza di qualificarsi senza considerare i risultati delle altre.servirebbe sia la sconfitta dei croati che quella del Salisburgo contro il Chlesea.vincendo a Zagabria, servirebbe domani la sconfitta degli austriaci con il Chelsea; vincendo col Salisburgo la qualificazione arriverebbe con le due sconfitte del chelsea o se il Salisburgo non facesse i 3 punti coi Blues..