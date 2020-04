Il Milan pensa a Luka Jovic per il dopo Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Sportmediaset, i rossoneri vorrebbero ricomporre la coppia dell’Eintracht con Rebic, con il Real Madrid pronto ad aprire al prestito del centravanti serbo, ma in cambio vorrebbe una prelazione su Gianluigi Donnarumma in caso di cessione.