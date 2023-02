150 milioni di euro di clausola rescissoria per Rafael Leao? Difficile che in estate, senza il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2024 e di conseguenza nell'ultimo anno di contratto, sulla scrivania del Milan possano arrivare quelle cifre. Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, il club rossonero è disposto a trattare per un'eventuale cessione con cifre che però dovranno partire da non meno di 100 milioni.