Tocca a capitan Leonardo Bonucci suonare la carica in casa Milan alla vigilia della finale di Coppa Italia. E per lui, la partita con la Juve non può che essere sempre diversa da ogni altra. Queste le parole di Bonucci in conferenza stampa.



FINALE - "Sempre bello vivere queste partite. Il Milan per la società che è stata e che è merita di giocare queste grandi partite. Il valore aggiunto per noi è stata la squadra. Bonucci può fare poco se il resto della squadra non si dimostra all'altezza della situazione, per questo sono fiducioso. Vincere sarebbe importante per il Milan come società e come squadra, avremo davanti una grande squadra che solo per la matematica non ha vinto lo scudetto. Sono sicuro che il Milan venderà cara la pelle'



PERCHE SI' - "Noi vinceremo la partita se in quelle due o tre occasioni che ci capiteranno saremo cinici. La Juve ha grande qualità, ha grandi giocatori. Ha portato quasi a casa uno scudetto giocando magari non benissimo ma la qualità dei giocatori ha fatto la differenza"



BUFFON - "Non ho immaginato niente. L'unica cosa che vorrei vivere è giocare una grande partita, arrivando a un grande risultato finale. Poi per abbracciare Gigi, come abbraccerò tutti gli altri ex compagni, ci sarà tempo prima e dopo la partita. Saremo avversari ma nella vita ci sentiamo quasi tutti i giorni. Non dovrò consolare nessuno in caso di vittoria, nessuno dovrà consolare me in senso opposto. Sono felice di giocare contro la Juve perché mi confronterò con la squadra più forte d'Italia".



JUVE-MILAN - "Le differenze? Ho avuto fortuna di giocare sette anni nella Juve e ho imparato la mentalità del non mollare mai. Adesso sto vivendo il Milan che mi sta trasmettendo valori importanti, lo sto scoprendo ogni giorno. Ho la fortuna di essere allenato da Gattuso che è l'esempio massimo, ha vinto tutto. Lo sto scoprendo, mi piace e lo voglio vivere".



COPPA ITALIA - "Non ha la stessa importanza di Champions o Europa League, però alzare un trofeo e farlo soprattutto in questo anno sarebbe ancora più importante. (Interviene Gattuso: "Per noi vale come la Coppa del Mondo. E dopo ve lo spiego il perché...)"



CICLO - "I cicli iniziano sempre con una vittoria, speriamo che il nostro cominci domani sera. Da parte nostra c'è la voglia di portare a casa questa coppa con il massimo rispetto per gli avversari, ma venderemo cara la pelle. Lo meritano i tifosi e la società".



ESULTANZA - "Vediamo che succede"



EX - "Due anni fa non l'ho giocata, me la sono goduta dagli spalti. Domani cercherò di vincere, daremo il meglio di noi stessi per portare a casa il trofeo che significherebbe dare un'impronta alla prossima stagione perché vincere ci permetterebbe di qualificarci in Europa senza assilli nelle prossime giornate".



ALLEGRI-GATTUSO - "Punti in comune nella gestione dello spogliatoio, sono molto attenti in questo e nel far sentire importante dal primo all'ultimo giocatore della rosa".



DISCORSO - "Ancora non ho fatto alcun discorso, non credo ce ne sarà bisogno. Ho visto squadra molto carica e fiduciosa. Per discorsi e stimoli ci pensa già il mister alla grande".